Preso por estupro de meninas, professor é encaminhado ao Cotel

Um professor de uma escola particular do Recife foi preso em flagrante nessa sexta-feira (21) suspeito de ter estuprado duas meninas menores de idade. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, Paul Steven Perron, de 55 anos, é natural dos Estados Unidos e confessou ter praticado os crimes. O estupro aconteceu nesta quinta-feira (20) um flat, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, onde morava o professor.

Perron foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, após os exames, direcionado para a audiência de custódia, no Fórum Rodolfo Aureliano. Ele teve o flagrante convertido em prisão preventiva e será encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel). Ele poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável e corrupção de menores. Com penas previstas em lei de 8 a 15 anos de reclusão, e de um a quatro anos, respectivamente.

As meninas violentadas sexualmente têm 11 e 13 anos e são da Comunidade do Bode, no bairro do Pina. A mais velha mantinha relações sexuais com o professor há um tempo. Ainda segundo a polícia, Perron pagava R$ 350 para que a garota continuasse se relacionando sexualmente com ele. Caso a menina de 13 anos levasse outras garotas com ela, o professor adicionava mais R$ 100 a quantia fixa que pagava. “A menina ganhava mais R$ 100 para cada menina nova que ela levasse. Então, nessa quinta-feira ela recebeu R$ 450 porque levou outra garota para manter relações sexuais com o professor”, explicou a delegada a frente das investigações, Beatriz Leite.

Segundo a mãe de uma das meninas violentadas sexualmente, o professor note-americano estava com viagem marcada para os Estados Unidos nesta sexta, onde pretendia passar o fim de ano. Ainda de acordo com a polícia, Perron conhecia as meninas pelas redes sociais e as chamava para seu apartamento, onde praticava os estupros. “A gente observou as redes sociais do professor e constatamos que ele tem amizade, no Facebook e no Instagram, com muitas adolescentes, visivelmente menores de idade. Não sabemos ainda a idade de cada uma e quantas meninas ele se relacionou, mas vamos continuar as investigações”, contou a delegada.

Outro fator que chamou atenção da Polícia Civil, é que o passaporte de Perron havia registro de passagens por países da Africa do Sul e Ásia, que são conhecidos por terem rotas de turismo sexual. “São países conhecidos por algum tipo de exploração sexual infantil. Quando observamos isso, vimos a gravidade da situação, porque ele poder feito mais vítimas em outros lugares”, destaca Beatriz. Além disso, outra suspeita é de que estaria ciente de que pela lei, só é considerado estupro de vulnerável, mesmo sendo consensual, quando o sexo é praticado com menores de 13 anos e 11 meses. “Ao assumir que teve relações com as duas, ele disse que não sabia que elas eram tão jovens, acreditava que tinham entre 14 e 16 anos”, concluiu.

A polícia acredita que com a divulgação do nome e da imagem de Perron, outras vítimas possam reconhecer o suspeito e procurar a Delegacia de Boa Viagem. O Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife informou, em nota, que teve conhecimento sobre “a prisão de um cidadão americano” e que “não poderá compartilhar detalhes sobre o caso”. Professor de inglês na Escola Americana do Recife, localizada no bairro de Boa Viagem, a instituição se manifestou sobre o caso por meio de nota:

“A Escola Americana do Recife informa que está consternada com a notícia das investigações policiais envolvendo o senhor Paul Perron e que está a disposição para colaborar com as investigações. Informa também que, de imediato, ele já foi afastado de qualquer função relacionada instituição”

Segundo a delegada responsável pelo caso, a Escola também afirmou que não havia notado nenhum comportamento estranho por parte do educador, nem registrado qualquer tipo de reclamação.

Da Folha de PE