Preso suspeito de matar enteada de 14 anos no Agreste de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou nessa quarta-feira (13) a prisão de Ricardo Teixeira Lucena, de 38 anos, suspeito de matar a enteada de 14 anos, em Bom Conselho, no Agreste do Estado. O crime aconteceu na última terça (12), e os policiais encontraram o suspeito na casa de familiares no município de Garanhuns, na mesma região.

De acordo com o delegado Alex Almeida, titular da Delegacia de Bom Conselho, o suspeito morava com a menina e a mãe dela há mais de 10 anos e o casal tem uma filha de quatro anos. Ricardo Teixeira foi autuado por homicídio doloso e encaminhado à Cadeia Pública de Bom Conselho.

Da Folha de Pernambuco