Preso tenta esconder cachaça dentro de camisinhas na cadeia de Exu

Um preso tentou esconder nove camisinhas cheias com cachaça, dentro de uma garrafa térmica com suco na cadeia Pública de Exu, no Sertão Pernambucano. A equipe da Guarda encontrou o material durante uma revista semanal.

A suspeita do policiamento é de que a cachaça que estava com Alexandre Oliveira Rozendo, de 21 anos, tenha entrado na cadeia durante as visitas do período junino. O preso admitiu que comercializaria a bebida entre os detentos.

De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado, Alexandre foi submetido a um conselho disciplinar.

Do G1