Preso tenta matar mulher durante visita íntima no presídio de Arcoverde

Um preso de 46 anos é suspeito de tentar matar a mulher, de 31, durante uma visita íntima no sábado (9) no presídio Advogado Brito Alves (Paba) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o detento teria utilizado uma faca para cometer o crime.

Ainda segundo a PM, o preso teria tentado assassinar a mulher por não aceitar o término do relacionamento. A vítima, que foi ferida no pescoço, foi socorrida para o hospital regional de Arcoverde e liberada.

O detento foi levado para a delegacia municipal pelos agentes penitenciários e autuado em flagrante. (G1)