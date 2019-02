Presos fazem rebelião na cadeia de Trindade, para tentar matar detento acusado de estupro

A polícia conteve uma rebelião de presos na Cadeia de Trindade, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências do 9º BPM, o tumulto começou na segunda-feira (4), quando os detentos tentaram capturar e matar um outro homem que está preso por ter estuprado uma criança na semana passada.

Os presos atearam fogo nos colchões, na hora do banho de sol e tentaram atingir a guarda. Os agentes de segurança da cadeia foram acionados e contiveram o incêndio e a rebelião. Durante o tumulto, dois presos ficaram levemente feridos. Eles foram levados para o hospital da cidade e já tiveram alta. Não houve fugas.

De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco (Seres), o detento suspeito de iniciar o tumulto foi identificado e será transferido para um outro estabelecimento prisional. (G1)