Prévias carnavalescas animam o final de semana em cidades do Sertão de PE

O final de semana foi de prévias carnavalescas em cidades do Sertão de Pernambuco. Em Petrolina, no sábado (15), cerca de 80 integrantes do grupo de percussão Baque Opará animaram o folião ao som dos apês, ganzás e alfaias.

O Baque Opará fez homenagens aos povos ancestrais indígenas e afros. “Esse ano estamos com o maior número de batuqueiros na rua, e isso significa que é um fruto da história que a gente está plantando aqui. Essa valorização da cultura popular, essa alegria, a rua cheia, o povo na rua. Estamos valorizando a cultura, os ritmos e estamos na rua para produzir alegria”, disse a fundadora do grupo, Bárbara Cabral.

O guia de turismo, Gleidson Gomes, foi conferir o batuque nas ruas e curtiu a animação do cortejoem Petrolina. “Curtindo o bloco do Opará abrindo o Carnaval de Petrolina, uma semana antes tem que curtir mesmo. Começamos com Alceu e agora o Opará vai continuar até o oficial”, disse.

Já em Salgueiro, no domingo (16), o trio Cygnus ao som da banda Dó Ré Mirim puxou no início da tarde o público infantil e as famílias. Em seguida, o trio seguiu o percurso tradicional com apresentação de Marcílio Kinô e o cantor Taciano Santo.