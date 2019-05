Previsão é de tempo nublado para este feriado de 1º de maio em Pernambuco

A previsão do tempo, divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), para o feriado desta quarta-feira (1º) é de tempo nublado sem chuva em toda Região Metropolitana do Recife. Segundo a Apac, as chuvas ficam restritas ao Sertão de São Francisco e em Fernando de Noronha. A mínima é de 16° Celsius no Agreste e a máxima será de 34° Celsius no Sertão de Pernambuco e de São Francisco.

Região Metropolitana

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 33º Mínima: 22º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 50 a 96

Mata Norte

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 32º Mínima: 22º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 45 a 96

Mata Sul

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 33º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 52 a 96

Agreste

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 33º Mínima: 16º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 45 a 97

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 34º Mínima: 19º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar (%): 32 a 95

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado com chuva rápida em toda a região nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 34º Mínima: 21º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 33 a 98

Fernando de Noronha

Parcialmente nublado com chuva rápida em toda a região no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca.

Temperatura(ºC): Estável

Máxima: 31º Mínima: 25º

Vento(m/s): Leste-Sudeste, Fracos a moderados

Umidade Relativa do Ar(%): 65 a 98

Da Folha de PE