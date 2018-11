Prevupe realiza aulão gratuito do ENEM neste sábado (03) em Serra Talhada

Mais de 5 milhões de pessoas farão a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) nos próximos dois domingos em todo o Brasil. Em Serra Talhada, os participantes contarão com um reforço especial nesse sábado, 3, através de um aulão gratuito do Preparatório para o Vestibular da Universidade de Pernambuco (Prevupe).

Com entrada gratuita para todos que irão prestar o exame, a preparação para a área de ciências humanas acontecerá na Escola Estadual Irmã Elizabeth. Os professores farão uma revisão geral das disciplinas de História, Geografia, Gramática, Análise Linguística, Literatura e Língua Estrangeira.

Durante o aulão, que ocorrerá das 8h às 13h, os docentes também vão repassar dicas para as provas e lembrar os materiais e documentos necessários.