PRF apreende 100 kg de carne sem refrigeração em porta-malas de carro na BR-232

Uma carga de 100 kg de carne bovina sem refrigeração foi apreendida no sábado (27), na BR 232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria era transportada em sacolas plásticas, dentro do porta-malas e no interior de um carro.

Durante a vistoria, os policiais constataram que a carne apresentava sinais de decomposição. O motorista, de 32 anos, informou que a mercadoria havia saído do município de Buíque, no Agreste, e seria comercializada em Ibimirim, no Sertão.

A ocorrência foi encaminhada à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro-PE), que encaminhou o produto para descarte no aterro sanitário de Sertânia. (G1)