PRF apreende 20 pássaros silvestres em caminhonete na BR-232

Um total de 20 pássaros silvestres foram apreendidos no sábado (31) dentro de uma caminhonete, na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves eram transportadas em duas gaiolas, no compartimento de carga do veículo.

Ainda segundo a PRF, as aves haviam sido adquiridas em uma feira de Buíque e seriam levadas a Lajedo, ambos municípios do Agreste. Os policiais localizaram 13 galos de campina, quatro concrizes, um azulão, um sabiá e um papa-capim, além de oito galinhas cobertas por um lençol.

O motorista informou que comercializa gaiolas e pássaros no interior do estado. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o motorista pelo crime ambiental e a caminhonete foi recolhida.

Os pássaros foram encaminhados à Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), para serem reintegrados à natureza. (G1)