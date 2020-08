PRF apreende 2,1 milhões de filtros para cigarro sem nota fiscal na BR-232

Uma carga de 2,1 milhões de filtros para cigarro, sem nota fiscal, foi apreendida na noite do último domingo (16), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. A mercadoria foi retida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O flagrante ocorreu durante a abordagem a um caminhão com placas de Serra Talhada no km 278 da rodovia. As caixa com os filtros para cigarro foram encontradas dentro do compartimento de carga do veículo.

O motorista, de 43 anos, não portava a documentação fiscal da mercadoria. Ele informou que os produtos haviam saído de Custódia, no Sertão do estado. A carga foi encaminhada à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE). (G1)