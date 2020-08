PRF apreende 22 pássaros dentro de porta-malas na BR-232

Uma fiscalização realizada no sábado (29) apreendeu 22 canários-da-terra dentro do porta-malas de um carro, na BR-232, em Gravatá, no Agreste. Um homem de 35 anos que realizava o transporte dos pássaros foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, policiais do Setor de Operações Especializadas da PRF realizavam uma blitz no Km 71 da rodovia, quando abordaram um carro com placas de Abreu e Lima, no Recife. Ao verificar o compartimento de bagagens do veículo, foram encontradas 17 gaiolas pequenas e duas grandes, sendo uma delas utilizada para transportar as aves.

O motorista informou que os pássaros haviam sido adquiridos em Caruaru e seriam revendidos no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o homem. Os pássaros foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas Tangara), no bairro da Guabiraba, na Capital. (G1)