PRF apreende 29 kg de maconha dentro de carro na BR-428, no Sertão de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 29 kg de maconha na BR-428 em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização na noite dessa segunda-feira (29), no quilômetro 7, da rodovia. Após no carro, foram encontrados 27 tabletes de maconha e um saco com haxixe no porta-malas do automóvel.

Segundo a PRF, o motorista, um jovem de 26 anos, informou que havia sido contratado para transportar a droga do Sertão de Pernambuco até a Bahia. Ele disse ainda que a adolescente, de 15 anos, que estava no veículo, é sua namorada.

O casal foi encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, para a adoção dos procedimentos legais. (G1)