PRF apreende 30 kg de maconha com taxista e passageira na BR-232

Em uma ação realizada na noite da quarta-feira (25), um motorista de táxi de 31 anos e uma passageira, de 21, que transportavam 30,6 kg de maconha, foram detidos na BR-232, em Caruaru, Agreste pernambucano. O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Malhas da Lei/2ª Companhia Independente de Polícia Militar(CIPM).

A droga era transportada em um táxi com placas do Recife, que foi abordado no km 135 da rodovia. Ao ser verificado o porta-malas do veículo, os policiais encontraram a substância embalada em sacos plásticos, amarrados com fita isolante.

Segundo a PRF, o motorista informou que havia pego a maconha no Sertão de Pernambuco e iria deixar a passageira com a droga em Surubim, no Agreste. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, para a responderem aos procedimentos legais. (G1)