PRF apreende 40 kg de maconha escondidos dentro de carro adulterado em Serra Talhada

Um total de 40 kg de maconha foram apreendidos nesse domingo (2) na BR-232 em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o entorpecente estava escondido dentro de um carro que apresentava sinais de adulteração.

Segundo a PRF, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada da polícia. O veículo foi acompanhado por um quilômetro até ser abandonado. O motorista fugiu por um matagal. Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A droga estava embalada em sacos plásticos e era transportada no banco traseiro do automóvel. O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município.