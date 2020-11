PRF apreende 452 kg de queijo sem refrigeração na BR-423, em PE

Uma carga de 452 kg de queijo sem refrigeração foi apreendida na quarta-feira (18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Garanhuns, no Agreste pernambucano. Os produtos foram comprados no estado de Sergipe e tinham como destino final o município de Jupi, também no Agreste.

Segundo a PRF, durante uma fiscalização no km 91 da rodovia, policiais abordaram um carro e ao verificarem o compartimento de carga, foram encontrados 452 kg de queijo sem a refrigeração necessária para conservar a qualidade do laticínio.

O motorista informou aos policiais que não possuía documento fiscal e que tinha plena consciência que transportava uma carga irregular. Ele ainda apresentou dois recibos constando o total pago pela carga de R$ 10 mil. A mercadoria foi encaminhada à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (ADAGRO), para as providências cabíveis. (G1)