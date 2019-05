PRF apreende 50 kg de maconha dentro de carro adulterado na BR-232, em PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 kg de maconha dentro de um carro adulterado na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, o veículo tem placas clonadas de um automóvel do estado da Bahia.

Ainda segundo a PRF, o condutor do carro fugiu e abandonou o veículo em um matagal. Foi realizada uma revista no automóvel, na qual foi encontrada o entorpecente.

O veículo juntamente com a droga foram encaminhados para Polícia Civil de São Caetano. (G1)