PRF apreende 65 kg de maconha com motoristas de aplicativo em PE

Cerca de 65 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Durante uma fiscalização no quilômetro 73 da rodovia foram presos dois motoristas de aplicativo e uma mulher.

Os policiais abordaram um carro ocupado por um casal e o motorista tentou fugir, mas foi contido pela equipe. Após constatarem que não havia nada de irregular no veículo, os policiais desconfiaram que o motorista poderia estar dando cobertura a outro carro.

Foi realizado um bloqueio na rodovia e no momento em que um segundo condutor tentou fugir, a equipe realizou uma abordagem e encontrou 13 fardos de droga no banco traseiro do veículo.

Os motoristas falaram que foram contratados para realizar o transporte do entorpecente. O três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, que irá investigar o caso. (G1)