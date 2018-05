PRF apreende 700 kg de queijo na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Uma carga de 730 kg de queijo foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (10), na BR 232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, o produto havia sido produzido sem a devida inspeção do órgão sanitário, e era transportado sem a refrigeração necessária para conservar a qualidade do laticínio.

Ainda de acordo com a polícia, o flagrante ocorreu durante uma fiscalização. Ao abordar um veículo com placas de Altinho, também no Agreste, foram encontrados 680 quilos de queijo coalho e 50 quilos de queijo manteiga, no interior e na carroceria do veículo.

O condutor informou a PRF que havia saído de Cachoeirinha e iria revender o produto em Caruaru. A ocorrência foi encaminhada a um fiscal da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), para as providências cabíveis. (G1)