PRF apreende armas, munições e porção de maconha na BR-232

Uma fiscalização realizada nessa sexta-feira (4), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, resultou na apreensão de três armas de fogo, 22 munições e uma porção de maconha. O motorista e um passageiro de um carro, de 26 e 18 anos, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, durante uma blitz no Km 278 da rodovia, policiais perceberam que um carro não possuía a placa dianteira e realizaram uma abordagem. Ao revistar o motorista, encontraram uma pistola na cintura dele. Em seguida, foi realizada uma busca e encontrados dois revólveres municiados e a porção da droga embaixo dos bancos do veículo.

Os homens informaram que portavam as armas para defesa pessoal e a maconha seria pra consumo próprio. Eles foram levados à delegacia de Polícia de Arcoverde e podem responder por porte ilegal de arma de fogo e porte de droga. (G1)