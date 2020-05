PRF apreende caminhão com madeira irregular em Sertânia

Um caminhão que transportava aproximadamente 43 metros cúbicos de madeira irregular foi apreendido nessa sexta-feira (15), na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia saído de Tucuruí, no Pará, e carga seria entregue em Barra do Choca, na Bahia.

Ainda segundo informações da PRF, durante a abordagem os policiais constataram que a quantidade de madeira era maior do que o declarado na nota fiscal. Por isso, a irregularidade torna inválido o documento ambiental e caracteriza-se como crime ambiental.

O veículo foi recolhido ao pátio e será encaminhado para a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH). O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. (G1)