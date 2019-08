PRF apreende caminhão com placas clonadas e quase R$25 mil em débitos em Salgueiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de terça-feira (06) na BR-116 um caminhão com mais de R$24 mil em débitos em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O veículo possuía R$24.406,99 de multas e licenciamento. Também portava placas clonadas de outro caminhão que havia sofrido um acidente.

A abordagem aconteceu em frente à Delegacia da PRF, no quilômetro 26 da rodovia. O caminhão realizava serviço de frete e mudança e apresentava as irregularidades nas placas e nos débitos. Foram encontrados cigarros de maconha com o passageiro do caminhão. O homem informou que transportava a droga para consumo próprio.

Um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) foi lavrado para o passageiro por porte de droga. O motorista junto com o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. (G1)