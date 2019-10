PRF apreende caminhonete clonada na BR-232

Uma caminhonete clonada foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (03), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, o veículo original havia sido apreendido em Senhor do Bonfim, na Bahia.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização a uma caminhonete ocupada apenas pelo motorista, no quilômetro 145 da rodovia. Após um procedimento de identificação, foi constatado que as placas eram idênticas a de um veículo da mesma marca e modelo.

Ao analisar o Certificado de Registro e Licenciamento e Veículo (CRLV), também foram verificados sinais de falsificação. O motorista informou que havia adquirido a caminhonete em Caruaru por R$40 mil. Ele disse ainda que havia dado um carro de entrada no valor de R$ 20mil e dois cheques de R$ 10 mil cada.

O homem foi encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano. (G1)