PRF apreende carretas com 109 toneladas de excesso de peso em Serra Talhada

A ação faz parte da Operação Independência 2021, cujo objetivo é garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

Duas carretas que transportavam milho em grãos com 109 toneladas de excesso de peso foram retidas, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no domingo (05), no KM 405, da BR 232, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Durante a abordagem, foi constatado que as carretas transportavam cerca de 80 toneladas de milho em grãos cada uma e somadas, as cargas totalizaram 109 toneladas de excesso.

Os motoristas informaram que haviam saído da cidade de Uruçuí, no Piauí, em direção a Cabedelo, na Paraíba. Constatada a irregularidade, os motoristas foram autuados por infração ao Código de Trânsito e os caminhões ficaram retidos até que fosse realizado o transbordo do excesso da carga.

Além disso, os motoristas foram notificados por desobedecer a Lei do Descanso, que estabelece um tempo mínimo de repouso para o condutor profissional.

