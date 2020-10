PRF apreende carro roubado e R$ 15 mil na BR-232

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de um carro roubado e de R$15,1 mil, nessa segunda-feira (5), na BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. Três homens com idades entre 32 e 33 anos foram flagrados na ação.

Conforme a PRF, durante a abordagem no Km 160 da rodovia, os policiais descobriram que o carro portava placas clonadas e havia sido roubado no dia 8 de janeiro de 2018, no Recife. Ao verificar o interior do veículo, foi encontrado o dinheiro dentro de um saco plástico e sem a comprovação de origem.

O motorista informou que havia pego o carro emprestado com um amigo, enquanto um dos passageiros disse que o dinheiro seria do trabalho dele no Centro de Abastecimento de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado. Eles foram levados junto com o material apreendido à delegacia de Polícia Federal de Caruaru, para a adoção dos procedimentos legais. (G1)