PRF apreende explosivos e detonadores na BR-232

Em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, foram presos dois homens que realizavam o transporte irregular de 66 bisnagas de um explosivo de emulsão, que são utilizados na detonação de rochas, no interior de um veículo, no sábado (21). Além dos explosivos, foram encontrados dez detonadores.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as 66 bisnagas estavam distribuídas na parte inferior do banco traseiro e no interior de uma caixa de som instalada no porta-malas. A abordagem aconteceu na BR-232.

O motorista informou aos policiais que receberia a quantia de R$ 5 mil para levar a carga de Juazeiro, na Bahia, até Jaboatão dos Guararapes, conforme a PRF.

Após o flagrante, os homens, o material e o veículo foram levados à Polícia Civil em Arcoverde. (G1)