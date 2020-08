PRF apreende maconha dentro de caixas térmicas na BR-232

Um homem de 30 anos, que transportava sete quilos de maconha e uma porção de haxixe, foi detido nessa quinta-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A droga era transportada em caixas térmicas para tentar enganar a fiscalização.

Segundo a PRF, policiais do Setor de Operações Especializadas realizavam uma fiscalização no Km 81 da rodovia, quando abordaram um carro com placas do Recife. Ao verificar o compartimento de bagagens e o interior do veículo, foram encontradas duas caixas térmicas com queijo coalho e uma mala com roupas, onde estavam sete volumes de maconha e um pote com haxixe.

Ainda conforme a polícia, o motorista não informou onde havia pego a droga e nem o local em que seriam entregues. Ele foi levado à delegacia de Polícia Civil de Gravatá e poderá responder por tráfico de drogas. (G1)