PRF apreende maconha dentro de estepe de carro em Arcoverde

Casal transportava uma criança para não chamar atenção da fiscalização

Na tarde desta quarta-feira (20), um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto transportava 3 Kg de maconha no pneu estepe de um carro. O fato ocorreu no Km 240 da BR 232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Durante rondas de combate ao crime, policiais deram ordem de parada ao condutor de um veículo com placas do Mercosul. O homem, de 43 anos, viajava ao lado de uma mulher, de 19 anos, e da filha dela, de três anos de idade. Ao vistoriar o veículo, a equipe da PRF percebeu que o estepe apresentava sinais de deformação e, após uma verificação, localizou a droga escondida na parte interna do pneu.

O homem confirmou que havia sido contratado pelo padastro da passageira para transportar a maconha. Ele disse ainda que saiu do município de Betânia, no Sertão pernambucano, e entregaria a droga na Região Metropolitana do Recife.

O casal, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, enquanto a criança foi levada para o Conselho Tutelar da cidade.

DO Nayn Neto