PRF apreende quatro ônibus que faziam transporte irregular de estudantes, na BR-232, em Salgueiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na terça-feira (16), quatro ônibus que faziam o transporte irregular de estudantes, na BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Os veículos saíram da zona rural da cidade em direção às escolas de Ensino Médio no Centro do município. De acordo com a polícia, os coletivos poderiam transportar, juntos, até 162 passageiros, mas estavam com 248 estudantes.

Segundo a PRF, além do excesso de lotação dos veículos, outras irregularidades foram encontradas. Os ônibus não tinham a identificação obrigatória, estavam sem os equipamentos obrigatórios, não tinham autorização para o transporte de estudantes, apresentavam um mau estado de conservação e estavam sem o disco diagrama no cronotacógrafo (instrumento obrigatório em veículos de transporte), que armazena dados referentes à distância percorrida, limite de velocidade e tempo de direção do motorista.

A polícia também verificou problemas em relação aos motoristas dos coletivos, que não possuíam o curso especializado para transporte de estudantes e não cumpriam o tempo de direção e descanso do motorista profissional. Ao todo, foram emitidas 28 autuações pelas irregularidades registradas.

Resposta

Em nota, a Secretaria de Educação de Pernambuco informou que tomou conhecimento do fato e que enviará uma equipe técnica para Salgueiro, com o objetivo de verificar a situação. (G1)