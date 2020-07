PRF detém 35 pessoas e apreende mais de meia tonelada de drogas em PE, BA e AL

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve 35 pessoas por tráfico de drogas e apreendeu 532,7 quilos de entorpecentes durante a Operação Carcará II, nos estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas. As ações foram realizadas entre os dias 2 e 19 de julho, com foco no combate ao crime em rodovias que fazem ligação com a região conhecida como “Polígono da Maconha”, localizada no Sertão pernambucano. O resultado da operação foi divulgado nesta segunda-feira (20).

Ao todo, foram apreendidos 515,7 quilos de maconha, 15 quilos de pasta base de cocaína e dois quilos de skunk, o que representa um prejuízo estimado de R$ 2 milhões ao crime organizado. Nesse período, também foram apreendidos 39 veículos adulterados, sendo 26 roubados, e resgatados 175 pássaros silvestres.

Além dos três estados participantes, a operação também contou com PRFs da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, especializados no enfrentamento ao narcotráfico. Todos os detidos foram encaminhados a delegacias de Polícia Civil de cada região.

A segunda fase da Operação Carcará foi realizada logo após a Muçambê III, que ocorreu de forma integrada entre a PRF, Polícia Federal (PF) e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). Na ocasião, foram erradicados 538,8 mil pés de maconha no Sertão do estado, que poderiam produzir 180 toneladas da droga.

Da Folha de PE