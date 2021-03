PRF detém casal com 20 Kg de maconha em Sertânia

Um homem de 35 anos e a namorada dele, de 27, foram detidos pelo transporte de 20,4 Kg de maconha, na BR 110, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. A droga foi apreendida na sexta-feira (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no porta-malas de um carro.

O flagrante foi realizado durante a abordagem a um automóvel com placas do Rio de Janeiro, no Km 96 da rodovia. Os ocupantes do veículo aparentavam nervosismo e chamaram a atenção dos policiais, que realizaram uma busca no compartimento de carga, até encontrar a maconha embalada em sacos plásticos.

A passageira disse que não sabia o que era transportado no carro, mas o motorista admitiu que havia pego a maconha no Sertão do estado e iria realizar a entrega em Garanhuns, no Agreste. Eles foram encaminhados junto com a droga à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, para a adoção dos procedimentos legais.

