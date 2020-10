PRF detém, em Pernambuco, 28 pessoas e recupera carros e carne roubados

Em menos de uma semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve 28 pessoas e recuperou 11 veículos roubados em rodovias federais na Região Metropolitana do Recife, no Agreste e no Sertão de Pernambuco.

Também foram apreendidos, no âmbito da Operação Tamoio VII, uma carga de carnes roubada, uma arma, dois coletes à prova de balas, munições e drogas, sendo 10 kg de crack e 2 kg de cocaína.

A operação aconteceu do dia 15 até essa quarta-feira (21). Dos 669 veículos abordados, 11 foram identificados como fruto de roubo e outros 41 foram recolhidos por estarem em situação irregular. Ainda foram emitidas 786 autuações.

De acordo com a PRF, as fiscalizações contribuíram para reforçar a segurança nas estradas federais no Estado.

Da Folha de PE