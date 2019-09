PRF detém homens com cédulas falsas e carro adulterado na BR-116 em Salgueiro

Dois homens foram detidos no domingo (22) na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma abordagem na rodovia, foram encontradas, embaixo de um dos bancos do carro, duas cédulas de R$50 com sinais de falsificação.

Também foi constatado indícios de falsificação no documento do veículo. Também foram encontrados diversos sinais de adulteração e falsificação dos caracteres identificadores do automóvel.

O passageiro confessou que as cédulas eram dele e que havia sido contratado junto com o motorista para levar o carro até o município de Cedro, no Ceará. Eles afirmaram que não sabiam que o carro era adulterado.

Os homens foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, que vai investigar o caso.