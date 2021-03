PRF detém suspeitos de roubarem caminhão na BR 232, em Caruaru

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve três homens suspeitos de roubarem um caminhão na quarta-feira (3), na BR 232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Uma carga de equipamentos hospitalares e ares-condicionados foi recuperada na ação, com o apoio do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 1° Batalhão Integrado Especializado (BIEsp).

Policiais receberam informações sobre o roubo a um caminhão em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco, e realizaram buscas nos locais por onde o veículo poderia trafegar. No km 137 da BR 232, a equipe avistou o caminhão suspeito e um carro que realizava a escolta da carga.

Durante a abordagem, o motorista do caminhão não soube informar qual a carga do veículo, mas depois admitiu que havia participado do roubo junto com os dois homens que estavam no carro. No interior do caminhão foi encontrado um rádio comunicador e um jammer, que é utilizado para bloquear o sinal do rastreador.

Os homens foram encaminhados junto com os veículos e a carga à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru. O motorista do caminhão possuía passagem na polícia por roubo a carga, enquanto o condutor do carro possuía passagem por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

mikaelsampaio