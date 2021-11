PRF divulga balanço da Operação Proclamação da República em PE

Um total de 49 animais de grande porte foram retirados das rodovias para prevenir acidentes.

Entre os dias 12 a 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização nas rodovias federais de Pernambuco, através da Operação Proclamação da República 2021. Nesse período, foram atendidos 34 acidentes, com 46 feridos e cinco mortes. No ano passado, o feriado ocorreu em um domingo e não houve operação, mas em 2019, entre os dias 14 a 17 de novembro, foram registrados 24 acidentes, com 33 feridos e quatro mortes.

O acidente mais grave ocorreu na sexta-feira, na BR 104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Uma colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão tirou a vida do condutor e do passageiro da moto. Pelos vestígios do acidente, foi verificado que a motocicleta entrou na contramão da rodovia. O motorista do caminhão não se feriu e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado indicou que ele não havia consumido bebida alcoólica. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Em quatro dias, foram abordados 1.860 veículos e 2.325 pessoas, sendo emitidas 1.870 autuações por diversas infrações. Destacam-se 109 pela falta do cinto de segurança, 108 por ultrapassagens em local proibido, 36 pela falta da cadeirinha, 27 pela falta do capacete e 25 por alcoolemia, com uma prisão de um motorista sob efeito de álcool.

A fiscalização também resultou em 27,5 toneladas de excesso de peso registradas, 27 autuações por desrespeito à Lei do Descanso do motorista profissional e seis autuações do exame toxicológico. Um total de 101 veículos irregulares e 204 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) também foram recolhidos.

As ações educativas alcançaram 188 pessoas, através de comandos do Cinema Rodoviário, em que motoristas e passageiros são convidados a participar de palestras nas rodovias. Para prevenir acidentes, foram recolhidos 49 animais de grande porte que estavam soltos e encaminhados a abrigos mantidos por prefeituras ou instituições de proteção ambiental.

As ações de combate ao crime resultaram na recuperação de três veículos roubados e em oito pessoas detidas por diversos crimes, como tráfico de drogas, receptação e por crime fiscal. Em uma ação integrada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), foram apreendidos 6 Kg de maconha e 1 kg de cocaína, que eram transportados em um ônibus, na BR 423 em Garanhuns. O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região.

Do Nayn Neto