PRF e PM apreendem 200 kg de maconha dentro de caminhonete em PE

Cerca de 200 kg de maconha foram apreendidos pelas polícias Rodoviária Federal e Militar na noite do sábado (24), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PM, o entorpecente estava dentro de uma caminhonete.

Ainda segundo a PM, a operação conjunta teve início após a PRF receber informações de o veículo carregado com a droga iria passar pelo local.

Ao ser realizada a abordagem, o motorista da caminhonete foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. (G1)