PRF e PM apreendem 76 kg de maconha na BR-232

Em uma operação conjunta, as polícias Rodoviária Federal e Militar apreenderam 76 kg de maconha na noite da quinta-feira (23), em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, um dos motoristas afirmou pertencer a uma organização criminosa.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 23h. Segundo a PRF, o motorista do veículo apresentou um certo nervosismo, foi quando os policias fizeram uma revista no carro e encontraram 12 tabletes de maconha embaixo dos bancos do motorista e do passageiro.

O mesmo condutor também apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e disse que pertencia à organização criminosa comando vermelho, conforme informou a polícia. Após pesagem, foram apreendidos 15,6 kg de maconha, um rádio de comunicação portátil e R$ 502 em espécie.

Na sequência, às 00h30 desta sexta (24) foi dada ordem de parada para outro veículo. O motorista desobedeceu e tentou fugir, mas um dos pneus estourou e ele perdeu o controle da direção. Também de acordo com a PRF, dentro do carro havia vários sacos de maconha, totalizando 61 kg. O veículo era clonado e havia sido roubado em outubro de 2010, no Recife.

Os dois homens, toda a droga e o dinheiro foram encaminhados para Polícia Civil de Belo Jardim, que irá investigar o caso. (G1)