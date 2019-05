PRF e PM desarticulam quadrilha de roubo de carga em Floresta

As polícias Rodoviária Federal e a Polícia Militar, através do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), desarticularam uma quadrilha que realizada roubo de carga na quinta-feira (9), em Floresta, no Sertão de Pernambuco. Ação contou com a apoio de policias integrantes da Operação Macambira III, que compõe a Operação Lábaro, com policiais especializados no combate ao crime em área de Caatinga.

Em operação conjunta e após o trabalho investigativo, foram localizadas duas propriedades rurais, que era utilizada pela quadrilha como esconderijo. No primeiro local um homem foi preso, tendo assumido ser o dono das armas e munições apreendidas.

No total foram apreendidos uma garrucha, uma pistola, uma espingarda, 83 munições , sete cápsulas deflagradas, dois carregadores, um colete balístico, um balaclava, um par de luvas e um bornal. O homem integrante da quadrilha e todo o material foram encaminhados à Polícia Civil de Floresta, que dará continuidade nas investigações. (G1)