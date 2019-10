PRF encontra e recupera motocicleta clonada no Agreste de PE

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta-feira (2), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, o veículo estava com placas clonadas de outra moto, que havia sido roubada há quatro dias na região.

O flagrante aconteceu no quilômetro 57 da rodovia, durante uma fiscalização em frente ao posto da PRF Juriti. Ao abordar uma moto,, ocupada apenas pelo condutor, os policiais realizaram um procedimento de identificação e descobriram que o veículo havia sido roubado em fevereiro de 2018, no Recife. Além disso, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentava sinais de falsificação.

O condutor informou que era inabilitado e que havia adquirido a moto há cerca de um ano em uma feira de Caruaru, por R$7.500. Ele disse ainda que havia pago R$5 mil de entrada e iria parcelar o restante. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru. A moto não tinha seguro e o proprietário foi contatado para reaver o veículo. (G1)