PRF flagra motoristas de caminhão com comprimidos de rebite em rodovias de Salgueiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na segunda (8) e na terça-feira (9) motoristas com comprimidos de rebite na BR-232 e na BR-116 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Nos dois casos, foram registradas as ocorrências por porte de drogas.

Na terça-feira (9), um motorista de 36 anos foi apreendido com 13 comprimidos de rebite, substância proibida pela Anvisa. O veiculo estava carregado com 46 toneladas de milho. Ele havia saído do Piauí e o destino é Garanhuns, no agreste pernambucano. O motorista informou que adquiriu o rebite em um posto de combustível do Piauí. Os policiais registraram a ocorrência por porte de drogas e o veículo ficou retido.

Outro motorista de caminhão também foi abordado pela PRF na segunda-feira (8), na BR-116, em Salgueiro. Ele estava de posse 14 unidades de rebite e conduzia uma carreta com gado que havia saído de Barreiras, na Bahia, com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará. O motorista informou que comprou o rebite em um posto de combustível na Bahia e havia consumido um comprimido. A equipe lavrou a ocorrência por porte de drogas. Também foi constatado que o cronotacógrafo do veículo estava com defeito.