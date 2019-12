PRF inicia 2ª etapa da operação Rodovida no Sertão de PE

A Polícia Rodoviária Federal começou nessa sexta-feira (27) a segunda etapa da operação Rodovida, no Sertão Pernambucano. O objetivo é intensificar a segurança nas rodovias para reduzir o número acidentes nas estradas.

Ao todo, 36 policiais realizam o trabalho na região. Para evitar acidentes e coibir os excessos, a PRF irá reforçar a fiscalização das condutas mais arriscadas, como a embriaguez ao volante, ultrapassagens perigosas, uso irregular de motocicletas e a falta do uso do cinto de segurança. As atividades de enfrentamento ao crime vão contar com o apoio do setor de operações especializadas.

A segunda etapa da operação Rodovida segue até depois do carnaval. Na primeira etapa, no feriado de Natal e o final de semana anterior, foram registrados sete acidentes, com dez feridos e uma pessoa morreu. 17 motoristas foram flagrados dirigindo após o consumo de bebida alcoólica.

Do G1