PRF inicia operação ‘São João 2019’ no Agreste de Pernambuco

Teve início no último sábado (1º) a Operação “São João 2019”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias que levam ao Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, a ação segue até o fim do mês. O objetivo é reduzir acidentes graves, além de reforçar a segurança na região.

Nesta primeira etapa, a fiscalização será intensificada nas BRs 232 e 104, que levam aos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru. As cidades começam a receber turistas para participar da abertura do São João e o fluxo de veículos tende a aumentar nas rodovias, conforme informou a polícia.

Ainda segundo a PRF, a fiscalização será intensificada para reduzir, principalmente, os acidentes que podem resultar em feridos ou mortos. Com esse intuito, infrações graves como dirigir bêbado, ultrapassagens em local proibido e o uso irregular de motocicletas estarão no foco da operação.

Durante as abordagens, serão verificados o uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação), a regularidade da documentação e do veículo, bem como o uso do farol baixo e dos equipamentos obrigatórios.

Ações de educação para o trânsito serão realizadas para alertar motoristas e passageiros, sobre condutas que podem salvar vidas. As orientações ocorrem durante as abordagens e buscam reduzir a violência no trânsito, a partir da mudança de atitude de todos que estão no veículo. (G1)