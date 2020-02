PRF prende dois homens com veículos adulterados em rodovias de AL e PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com veículos adulterados nas rodovias BR-101 e BR-423, em Alagoas e Pernambuco. Um deles estava com uma moto com queixa de roubo. A ação aconteceu durante fiscalizações realizadas na última quinta-feira (6).

A primeira prisão aconteceu por volta de 14h, quando uma equipe da PRF de Alagoas realizava patrulhamento na BR-423, no município de Águas Belas, em Pernambuco. Durante verificação em um Fiat Palio Attract 1.4, foi descoberto que a numeração original do motor havia sido lixada e substituída, o chassi estava remarcado e todas as etiquetas haviam sido removidas.

Os agentes da PRF também observaram que o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) estava adulterado. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso e levado para a Delegacia de Águas Belas.

Por volta de 17h30, um homem foi detido por crime de receptação e adulteração de veículo na BR-101, no município de Messias, na Zona da Mata de Alagoas. Agentes da PRF fiscalizavam o trecho quando abordaram uma moto Honda/Cg 150 Titan Ex, de cor branca e placa de Cruz/CE.

Após verificação ao veículo, os policias descobriram que, tanto a motocicleta quanto seu motor, apresentavam queixa de roubo em Maceió. Além disso, o veículo estava com o chassi e placa adulterados.

O condutor informou aos policiais que comprou a moto de outra pessoa por R$ 1 mil e ainda deu uma outra motocicleta. O homem, que também não teve identidade divulgada, foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Maceió.