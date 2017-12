PRF prende grupo suspeito de praticar assaltos no Sertão de Pernambuco

Cinco homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 407, KM 42, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. A ação aconteceu na noite da terça-feira (5), mas só foi divulgada nesta quinta-feira (7). De acordo com a PRF, os presos fazem parte de uma quadrilha de assaltantes. O carro utilizado pelo grupo havia sido roubado e possuía diversos indícios de adulteração.

Segundo a PRF, agentes do Grupo de Patrulhamento Tático estavam fazendo uma fiscalização na rodovia, quando viram um carro com as mesmas características de um que estava sendo utilizado em diversos assaltos na região da cidade de Afrânio. O motorista não obedeceu a ordem para que parasse o veículo e fugiu em alta velocidade.