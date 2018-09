PRF prende passageiro de ônibus procurado por receptação em Serra Talhada

Um homem, de 30 anos, com mandado de prisão por receptação qualificada foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (09), na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu durante a fiscalização a um ônibus que seguia de Recife para Araripina, também no Sertão.

Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina, no quilômetro 405 da rodovia, quando ao consultar dados sobre um passageiro do ônibus abordado, constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O documento havia sido expedido pela Vara da Comarca de Ouricuri, no Sertão do estado, no dia 23 de agosto deste ano. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para as providências legais.

Via Diário de Pernambuco