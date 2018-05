PRF realiza ações educativas em escolas de São José do Belmonte e Serra Talhada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza entre os dias 21 a 23 de maio, ações educativas com estudantes de escolas em São José do Belmonte e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A iniciativa integra o Movimento Maio Amarelo, que alerta para o grande número de feridos e mortos em acidentes de trânsito.

A ação conta com palestras para crianças e adolescentes sobre cuidados que devem ser adotados para evitar acidentes, como atropelamentos e ferimentos pelo não uso do cinto de segurança. Para isso, será utilizado o ônibus do Cinema Rodoviário, que é adaptado para a realização de atividades educativas.

Também serão realizadas contações de história, com a utilização de bonecos para chamar a atenção dos estudantes. O objetivo é conscientizar os futuros condutores, que já fazem parte do trânsito na condição de pedestres e passageiros de veículos automotores.

Programação

Segunda-feira (21) – Praça Pública de São José do Belmonte

Terça-feira (22) – 8h às 17h – Escolas Marizinha Barros, Dr Arcôncio Pereira e Valdeci de Paula Meneses, em São José do Belmonte

Quarta-feira (23) – 8h às 17h – Escola Imaculada Conceição, em Serra Talhada