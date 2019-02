PRF realiza operação e apreende 13 veículos no Agreste de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nessa terça-feira (12) a Operação Duas Rodas na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. Os objetivos da ação eram coibir infrações e reduzir acidentes envolvendo motocicletas.

Durante a operação, foram fiscalizados 31 veículos e 36 pessoas. 13 motocicletas foram apreendidas e 111 autos de infração emitidos por diversas irregularidades. Dentre elas, a falta de capacete, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ausência de equipamentos obrigatórios, recusa em realizar o teste do bafômetro e ultrapassagem em local proibido.

De acordo com a PRF, um balanço de 2018 nas rodovias federais em Caruaru, aponta que ocorreram 111 acidentes envolvendo motocicletas, com 119 feridos e 14 mortes. No mesmo período de 2017, foram registrados 158 acidentes, com 173 feridos e 25 mortes. (G1)