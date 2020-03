PRF recolhe 38 veículos irregulares que transportavam estudantes em Pernambuco

Durante a Operação Volta às Aulas, feita na segunda (9) e nessa terça (10) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 185 veículos foram fiscalizados e 38 foram recolhidos em Pernambuco devido a irregularidades. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (11).

Entre os problemas estavam excesso de lotação em uma van, que também trafegava com cintos quebrados, bancos soltos e defeitos em uma porta. O veículo circulava pela BR-116, em Salgueiro, no Sertão e, de acordo com a PRF, não tinha autorização para trafegar. Ainda segundo a polícia, os alunos precisavam segurar a porta, já que a van não fechava.

Além da apreensão desse veículo, foram emitidas 365 autuações por irregularidades como falta de habilitação do condutor, ausência de autorização para fazer transporte de crianças e de equipamentos obrigatórios, mau estado de conservação e falta de sinalização dos veículos.

As irregularidades mais graves devem ser encaminhadas ao Ministério Público, segundo a PRF, para que sejam tomadas medidas legais para regularizar o transporte dos estudantes. (G1)