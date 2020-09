PRF recolhe veículos irregulares em operação no Agreste de Pernambuco

Uma fiscalização realizada entre sábado (29) e segunda-feira (31) em Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Agrestina, no Agreste de Pernambuco, resultou no recolhimento de 37 veículos irregulares. As ações fizeram parte da Operação Sulanca da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que teve como objetivo reforçar a segurança viária e combater o crime na região.

Segundo a PRF, durante a operação, foram fiscalizados 336 veículos e 318 pessoas, sendo emitidas 385 autuações por diversas irregularidades. Entre as principais infrações, destacam-se a falta do capacete, o não uso do cinto de segurança, as ultrapassagens em local proibido e a ausência da cadeirinha para as crianças.

Ainda conforme a PRF, a maioria dos veículos recolhidos eram motocicletas, com licenciamento atrasado, em mau estado de conservação ou com o condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (G1)