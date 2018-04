PRF recupera caminhão carregado com fraldas descartáveis, no Agreste de Pernambuco

Um caminhão carregado com fraldas descartáveis foi recuperado na madrugada desse domingo (29) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Dia do Trabalhador.

De acordo com a PRF, os policiais receberam informações de que um caminhão havia sido roubado em um posto de combustível em São Caetano, também no Agreste. Foram realizadas buscas na região e o veículo foi encontrado em uma estrada de terra às margens da BR-232.

O motorista informou que foi rendido por três homens no estabelecimento comercial e levado até o local onde pneus foram roubados. Quando a polícia chegou, os suspeitos já haviam fugido. Foram realizadas buscas na região e ninguém foi encontrado até esta publicação. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Caruaru.

